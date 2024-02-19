Глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении России на страны НАТО

"У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО на прочность. Мы должны к этому подготовиться. Мы не можем ждать второго момента Перл-Харбора. Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению России - на юге, севере, востоке и западе", - заявил он.

Министр напомнил, что более 2000 человек погибли в результате внезапного нападения японцев на военно-морскую базу США в Перл-Харборе на Гавайях 7 декабря 1941 году.

Ландсбергис решительно призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, подвергшейся нападению России, и в частности к поставке крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Украине нужны Taurus по стратегическим причинам, чтобы одержать верх над Россией. Да, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы поставить Украине", - подчеркнул министр.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

При этом руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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