Глава МИД Литвы о плане победы Зеленского: вполне реалистичен и выполним

Ландсбергис подчеркнул, что у Литвы и Латвии есть единая цель - победа Украины.

"Мы все признаем, что Украина должна победить - другого пути нет. Россия не остановится, пока ее не остановят", - заявил глава МИД Литвы.

Он также выразил уверенность в том, что план президента Украины Владимира Зеленского можно реализовать.

"Мы можем увеличить поставки оружия, снять ограничения и предоставить гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторное вторжение России. Только от нас зависит, сделаем ли мы это. Если мы выберем план, отличный от плана Зеленского, то впоследствии будем очень жалеть об этом", - подчеркнул министр.