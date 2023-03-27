Глава МИД Литвы о ядерном оружии в Беларуси: Россия демонстрирует слабость

Россия, своим решением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, демонстрирует свою слабость. Поэтому ответ Запада на планы Кремля должен быть сильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергис в Twitter .

"Россия демонстрирует слабость, а не силу. Наш ответ должен быть сильным, а не слабым. Серьезные санкции, развертывание войск в Прибалтике и увеличение количества систем воздушной и морской обороны на восточном фланге НАТО станут сигналом солидарности и решимости, а не страха и уклончивости", - написал он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

Кроме того, в Белом доме пока не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие в Беларусь.

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