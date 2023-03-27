ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Литвы о ядерном оружии в Беларуси: Россия демонстрирует слабость

Новина українською →
Вильнюс, Понедельник 27 марта 2023 16:11
Глава МИД Литвы о ядерном оружии в Беларуси: Россия демонстрирует слабость Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Россия, своим решением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, демонстрирует свою слабость. Поэтому ответ Запада на планы Кремля должен быть сильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергис в Twitter.

"Россия демонстрирует слабость, а не силу. Наш ответ должен быть сильным, а не слабым. Серьезные санкции, развертывание войск в Прибалтике и увеличение количества систем воздушной и морской обороны на восточном фланге НАТО станут сигналом солидарности и решимости, а не страха и уклончивости", - написал он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

Кроме того, в Белом доме пока не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие в Беларусь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Ядерное оружие Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет