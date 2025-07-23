Украина и Израиль проведут переговоры по "иранской угрозе", - Сибига
Украина и Израиль договорились в ближайшее время провести стратегический диалог относительно "иранской угрозы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Украины Андрея Сибиги во время брифинга с министром иностранных дел Израиля Гидеона Саара.
"Сегодня наши страны (Украина и Израиль - ред.) сталкиваются с общими вызовами безопасности. Иран и Россия представляют экзистенциальную угрозу не только для наших стран, но и для глобальной безопасности", - глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, Иран продолжает дестабилизировать регион, пытается развивать ядерную программу и поставляет вооружение террористическим группировкам. Москва, Тегеран и Пхеньян объединились в единый альянс преступных режимов, которые угрожают всему миру.
"На фоне этих угроз мы решили начать отдельный диалог по иранской угрозе", - добавил Сибига.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар также подтвердил начало глобального диалога по Ирану.
"Иран не только угрожал Израилю, он угрожал региональной и глобальной безопасности. Он угрожал Украине. Сегодня мы решили провести стратегический диалог между нашими министерствами по иранской угрозе", - отметил он.
По словам главы МИД Израиля, совместные действия двух стран против его оружия и технологий способствуют европейской безопасности и безопасности Украины.
Визит Саара в Украину
Напомним, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник, 22 июля, прибыл в Киев. У него запланированы встречи с украинскими чиновниками.
Отмечается, что Саар должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также заместителем председателя украинского парламента.
Он также посетит мемориал Бабий Яр, где во время Второй мировой войны нацистские войска расстреляли более 33 тысяч евреев.
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