Украина и Израиль проведут переговоры по "иранской угрозе", - Сибига

Украина и Израиль договорились в ближайшее время провести стратегический диалог относительно "иранской угрозы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Украины Андрея Сибиги во время брифинга с министром иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

"Сегодня наши страны (Украина и Израиль - ред.) сталкиваются с общими вызовами безопасности. Иран и Россия представляют экзистенциальную угрозу не только для наших стран, но и для глобальной безопасности", - глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Иран продолжает дестабилизировать регион, пытается развивать ядерную программу и поставляет вооружение террористическим группировкам. Москва, Тегеран и Пхеньян объединились в единый альянс преступных режимов, которые угрожают всему миру.

"На фоне этих угроз мы решили начать отдельный диалог по иранской угрозе", - добавил Сибига.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар также подтвердил начало глобального диалога по Ирану.

"Иран не только угрожал Израилю, он угрожал региональной и глобальной безопасности. Он угрожал Украине. Сегодня мы решили провести стратегический диалог между нашими министерствами по иранской угрозе", - отметил он.

По словам главы МИД Израиля, совместные действия двух стран против его оружия и технологий способствуют европейской безопасности и безопасности Украины.