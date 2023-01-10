Глава МИД Италии объяснил небольшую задержку с поставкой Украине системы ПВО

Таяни сказал об этом после того, как накануне газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, соображений стоимости и нехватки оборудования.

Две недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рим рассматривает возможность поставки систем ПВО. Он сказал об этом после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в котором она подтвердила "полную поддержку" Украины своим правительством.

Вскоре после этого министр обороны Гвидо Крозетто осторожно высказался о том, сможет ли Италия поставить Украине системы ПВО, такие как франко-итальянские SAMP/T.

Таяни сказал, что Италия работала с французами над решением проблем для развертывания SAMP/T.

"Торможения нет… но требуется время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим", - сказал он итальянскому радио.

Ссылаясь на неназванные источники, La Repubblica сообщила, что Мелони, которая является твердым сторонником Киева, столкнулась с сопротивлением после утверждения указа о поставке оружия в Украину от ее правых союзников Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.

Оба политика имеют давние связи с Москвой. Но источники из соответствующих политических партий - "Лиги" Сальвини и "Вперед, Италия" Берлускони отрицали наличие каких-либо проблем с указом.