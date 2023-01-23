Глава МИД Италии объяснил, когда Европа сможет призвать Украину к переговорам с РФ

По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении боев и бомбардировок.

"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", - сказал итальянский министр.

Напомним, вчера глава МИД Италии сообщил, что его страна вместе с Францией заканчивает подготовку комплекса ПВО SAMP-T для Украины.

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