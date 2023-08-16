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Глава МИД Индии подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20 и назвал причину

Фото: Субрахманьям Джайшанкар, глава МИД Индии (flickr by mfarussia)
Автор: Иван Носальский

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран, который пройдет в Индии. Это связано с тем, что такой формат якобы не создан для обсуждений проблем безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Чиновник рассказал, что Индия пригласила на саммит девять стран - Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме них и членов Большой двадцатки, к участию в саммите не допустят никакие другие страны. 

"G20 - группа проблем глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совбез ООН", - добавил Джайшанкар. 

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия отказалась приглашать Украину на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 9-10 сентября. В то же время на встречу лидеров позвали российского диктатора Владимира Путина

До этого западные журналисты писали о том, что на саммите G20 могут начаться новые переговоры между Россией и Украиной

 

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ИндияСаммит G20