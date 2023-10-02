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Глава МИД Франции о Совете стран ЕС в Киеве: РФ не должна рассчитывать на нашу усталость

Фото: Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Встреча министров иностранных дел стран Европейского союза в Киеве должна продемонстрировать России неутомимую поддержку Украины со стороны Альянса.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Temps.

Глава французской дипломатии нанесла визит в украинскую столицу для участия Совете руководителей МИД стран ЕС.

Она отметила, что данная неформальная встреча в Киеве имеет целью показать, что Украина является частью европейской семьи, а также дать РФ месседж, что Кремль "не должен рассчитывать" на "усталость" Евросоюза.

"Мы будем здесь надолго", - пообещала министр.

Со своей стороны глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот указала на необходимость показать "нашу солидарность с Украиной, украинским народом и мужественными солдатами, ежедневно борющимися за свободу, за нашу свободу".

Совет стран Евросоюза в Киеве

Напомним, в столице Украины 2 октября стартует заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Такая встреча является первой в истории, когда чиновники - представители министерств всех 27 государств-членов проведут мероприятие за пределами ЕС.

Как ожидается, основными темами повестки дня встречи 2 октября будут интеграция Украины в Евросоюз, демонстрация поддержки нашей стране, вопрос военной помощи стран Запада, а также дальнейшее ужесточение санкций против РФ.

Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Киеве, на неформальной встрече состоится обсуждение украинской формулы мира, представленной президентом Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Киеве также высказал мнение, что ЕС приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны Евросоюза и НАТО в условиях российского вторжения.

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