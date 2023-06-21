RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Франции представила новый механизм военного страхования для поддержки Украины

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый механизм военного страхования для поддержки восстановления Украины будет реализовываться через французский государственный инвестиционный банк.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает т РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я объявляю сегодня о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через французский государственный инвестиционный банк", - сказала Колонна на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Она добавила, что план французского правительства согласуется с механизмом страхования, предложенным Великобританией и Украиной.

Страхование военных рисков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что новая система страхования военных рисков будет направленна на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак.

Сунак также сказал, что более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в программе Лондонского Сити.

Конференция в Лондоне

Сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛондонФранция