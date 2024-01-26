Глава МИД Финляндии объяснила, зачем Россия направляет в страну мигрантов

По ее словам, Москва целенаправленно мобилизует людей из третьих стран и отправляет их в Финляндию и страны ЕС, поэтому Хельсинки вынужденно закрыли всю границу с Россией.

Она добавила, что Финляндия защищает не только собственную границу, но и границы ЕС и НАТО, ведь "если такое государство, как Россия, использует людей для ведения гибридной войны, то наших действующих законов недостаточно, чтобы противостоять этому в соответствии с Конвенцией по правам человека".

Валтонен отметила, что пограничные переходы с Россией пока закрыты, но ситуация с безопасностью на границе все еще остается серьезной.

"Только на прошлой неделе сухопутную границу с Финляндией пересекли 15 мигрантов. Это не только незаконно, но и очень опасно при минус 20 градусах и глубоком снегу. Мы должны ожидать, что Россия и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу. Недавно после пересечения на территории нашей страны исчезли 160 россиян. И меня беспокоит этот факт", - сказала глава финского внешнеполитического ведомства.

Она назвала "абсолютно неприемлемым, что третья страна может решать, какие люди приезжают в Финляндию и ЕС, особенно когда она (страна. - ред.) все еще ведет незаконную агрессивную войну". И добавила, что среди мигрантов из России есть много людей с криминальным прошлым.

"Россияне даже отправляют к нам людей, которые были причастны к военным преступлениям. Мы не знаем, какие договоренности этих людей с российскими властями. Некоторые из них рассказали финским органам по делам беженцев, что Россия отправила бы их на войну в Украину, если бы они не пересекли границу. То есть, если Россия позволяет этим людям воевать в Украине, то они могут воевать в других местах. Их могут использовать в целях шпионажа или саботажа", - отметила Валтонен.

Закрытие границы Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в страну.

13 декабря правительство возобновило работу двух КПП, но уже через несколько дней снова полностью их закрыло из-за новой волны мигрантов.

11 января правительство Финляндии продлило закрытие границ с Россией еще на месяц - до 11 февраля.

Пограничная служба страны решила построить большее число временных заграждений для предотвращения нелегального пересечения границы. Временные заграждения строят из специальной проволоки стандарта НАТО.

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