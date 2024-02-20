Глава МИД Чехии призвал Запад не допустить "кражи" Россией всей Украины

Запад не должен допустить, чтобы Россия "украла" всю Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", - заявил он.

February 20, 2014. 10 years.

They stole Crimea,

They stole Donbas,

and now they want to steal the entire country.



We must not let that happen.#StandWithUkraine — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 20, 2024

День Героев Небесной Сотни

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни. Именно в эти дни, 10 лет назад, во время Революции достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом беглого президента Виктора Януковича достигло своего пика.

20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Майдана. С 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20.

11 февраля 2015 года президента Украины Петр Порошенко подписал № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни". Таким образом, в Украине установили особый памятный день - Героев Небесной Сотни, который отмечается ежегодно 20 февраля.

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