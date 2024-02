Глава МИД Чехии призвал Запад не допустить "кражи" Россией всей Украины

"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", - заявил он.

February 20, 2014. 10 years.

They stole Crimea,

They stole Donbas,

and now they want to steal the entire country.



We must not let that happen.#StandWithUkraine