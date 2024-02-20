Глава МЗС Чехії закликав Захід не допустити "крадіжки" Росією всієї України
Захід не повинен допустити, щоб Росія "вкрала" всю Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", - заявив він.
February 20, 2014. 10 years.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 20, 2024
They stole Crimea,
They stole Donbas,
and now they want to steal the entire country.
We must not let that happen.#StandWithUkraine
День Героїв Небесної Сотні
В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом президента-втікача Віктора Януковича досягло свого піку.
20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 до 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого - ще 20.
11 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко підписав № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". Таким чином, в Україні встановили особливий пам'ятний день - Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого.
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