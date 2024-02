Глава МЗС Чехії закликав Захід не допустити "крадіжки" Росією всієї України

"20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", - заявив він.

February 20, 2014. 10 years.

They stole Crimea,

They stole Donbas,

and now they want to steal the entire country.



We must not let that happen.#StandWithUkraine