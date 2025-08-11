Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Липавского в X (Twitter).

"Я прибыл в свою шестую поездку в Украину с четким посланием - Чешская Республика не откажется от поддержки украинцев в борьбе с российским агрессором", - заявил Липавский.

Это уже его шестая поездка с начала полномасштабной войны, что свидетельствует о последовательной поддержке Киева со стороны Праги.

Напомним, что это не первый визит главы МИД Чехии в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В частности, 22 ноября 2024 года Ян Липавский прибыл в Киев поездом. Он отметил, что хотел узнать, как украинцы справляются с российскими обстрелами.

Помощь Чехии

Чехия - одна из самых активных стран-партнеров Украины. Прага поддерживает интеграцию Украины в ЕС, а также предоставила украинской армии военную помощь, в частности поставляла бронированную технику, боеприпасы, стрелковое оружие и другое вооружение.

Чехия создала инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов у третьих стран. Их уже поставляют ВСУ.

Кроме того, Украина и Чехия сотрудничают в оборонной сфере. Недавно страны договорились о совместном производстве артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра.