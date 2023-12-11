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Глава МИД Чехии: мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире

Понедельник 11 декабря 2023 10:13
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Глава МИД Чехии: мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Если Устав ООН и суверенитет Украины будут нарушены, то есть вероятность увидеть гораздо больше войн во всем мире.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Отвечая на вопрос, когда и как может закончиться война России против Украины, Липавский сказал, что "не может предсказать будущее".

"Поэтому не знаю, чем это закончится, но мы знаем, какие принципы поставлены на карту, и нам нужно убедиться, что все закончится на наших принципах, и это очень важно: Устав ООН, суверенитет украинской нации - это необходимо сохранить, потому что, если они будут нарушены, это откроет двери для нового конфликта, подобного этому, и это будет очень сложный прецедент, и мы можем увидеть гораздо больше войн во всем мире", - подчеркнул глава МИД Чехии.

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