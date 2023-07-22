Глава МИД Британии отложил июльскую поездку в Китай, - Bloomberg

Речь идет об отсутствии в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана, что продолжается почти месяц. Отмечается, что в последний раз дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из РФ, Шри-Ланки и Вьетнама.

На недавних дипломатических встречах Циня заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

По данным источников агентства, такая "пропажа" китайского чиновника отразилось на геополитике, и способствовала задержке ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля. Так, ситуация с Цинем была основной причиной того, что глава МИД Британии отложил поездку, хотя также говорится и о нескольких других факторов.

Отмечается, что в настоящее время две страны рассматривают альтернативные даты.

Отношения Китая со странами Европы и США

Как говорится в публикации, лидер КНР Си Цзиньпин пытается укрепить связи с европейскими странами, чтобы "дать толчок вялому экономическому росту и избежать новой холодной войны с США и их союзниками".

Отметим также, что во взаимоотношениях США и Китаем в последние месяцы возникаем много новых споров и противоречий. Новый виток политической эскалации связан с желанием Штатов диверсифицировать выпуск многих компонентов и лишить Китай производственной монополии. Также международные отношения ухудшили замеченные в воздушном пространстве США воздушные шары КНР.

На фоне этого недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

Напомним также, что в мае бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс лично попросила действующего главу правительства Риши Сунака назвать Китай "угрозой" безопасности страны.