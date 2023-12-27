Глава МИД Бразилии об аресте Путина в случае его визита: не думаю, что это возможно

Бразилия, вероятно, не арестует российского диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что страна является подписантом Римского статута.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью бразильской службе BBC заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Он рассказал, что Путина приглашают на саммит G20, который пройдет в 2024 году в Бразилии, поскольку Россия является членом "Большой двадцатки".

"Мы должны рассматривать это в каждом конкретном случае. Всегда, даже в правилах МУС, есть режим для глав государств, который мы должны изучить. Если он (Путин - ред.) захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии", - добавил министр.

Его также попросили прокомментировать, существует ли возможность ареста Путина, если он приедет в Бразилию.

"Я не знаю. Не думаю, что это возможно. Я также надеюсь, что нет. Я не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло", - ответил Виейра.

Он рассказал, что для такого шага "должен быть приказ". Но какой именно - чиновник не уточнил.

Ордер на арест Путина

Напомним, еще весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Причиной этого стала депортация украинских детей в Россию.

Теперь страны-подписанты Римского статута могут арестовать главу Кремля, если он окажется на их территории.

По информации СМИ, Путину уже может грозить второй ордер на арест, поскольку он заранее планировал голод в Украине.