Глава МИД Австрии прибудет в Киев на этой неделе

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев. Она примет участие во встрече с представителями бизнеса и гуманитарных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MeinBezirk.
Беате Майнль-Райзингер в пятницу прибудет в Киев, где встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и посетит детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от ракетного удара.
Это ее вторая зарубежная поездка после вступления в должность. Ранее она подтвердила поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Также в рамках визита в посольстве Австрии в Киеве соберутся представители бизнеса и гуманитарных организаций.
В интервью австрийскому агентству АРА министр подчеркнула, что безопасность Украины не может быть предметом переговоров без участия ее граждан, а будущее Европы зависит от активных и уверенных действий международного сообщества.
Она также обратила внимание на обострение геополитической ситуации, в частности из-за приостановления военной помощи США и изменений в сфере международной разведки. По ее словам, ключевой задачей является достижение справедливого и устойчивого мира.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал сообщение об ограничении обмена разведданными между США и Украиной.
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