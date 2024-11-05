Австралия передаст Украине 14 катеров для усиления морской обороны

Австралия предоставит Украине 14 высокоманевренных морских катеров RHIB с жестким корпусом в рамках оборонной помощи. Речь идет о лодках Королевского флота Австралии Sentinel 830R.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии .

В австралийском оборонном ведомстве отметили, что последний пакет военной поддержки украинской стороны стоимостью 14 миллионов долларов "укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины".

"Эти морские катера Сил обороны Австралии обеспечат Украине скоростные и высокоманевренные морские возможности", - говорится в заявлении министерства страны.

В Минобороны Австралии добавили, что данное объявление по отправке катеров опирается на прошлые вклады в развитие украинских морских возможностей, включая надувные лодки с жестким корпусом, о чем объявлял вице-премьер-министр страны Ричард Марлес еще в начале года.

Австралийское министерство обращает внимание, что помощь оказывается в рамках постоянного обязательства правительства страны "поддерживать Украину в ее защите от незаконного вторжения России".

"С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и свыше 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительству Украины", - рассказали в Минобороны.

По словам австралийского вице-премьера Марлеса, поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией - в интересах Австралии, и "это правильно".

"Украина продемонстрировала свою способность сорвать продолжающиеся атаки России с Черного моря. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в эту жизненно важную морскую защиту с помощью этого нового пакета", - сказал чиновник.

Морские лодки Королевского флота Австралии S20240933, S20243401 (фото: defence.gov.au)

Справка: Sentinel 830R RHIB являются надувными лодками с жестким корпусом, которые производит компания Sentinel Boats - австралийский производитель катеров, который создает высококачественные военные, спасательные и коммерческие суда.

Помощь Австралии для Украины

Австралия после российского широкомасштабного вторжения оказывает Украине как помощь в разных сферах, включая оборонную.

В апреле этого года стало известно, что правительство Австралия выделило для Украины пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК RBS 70 NG. А более 30 млн долларов - на беспилотники в рамках "коалиции дронов".

В мае посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Канберра передаст Киеву скоростные катера Sentinel 830R RHIB, которые войдут в новый пакет помощи украинской стороне на 100 млн долларов.

А буквально на днях стало известно, что Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Эти боеприпасы ранее были выведены из службы Королевских ВВС Австралии.