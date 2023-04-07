Глава МИД анонсировал "много решений" по Украине на саммите НАТО

На летнем саммите НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться не только членство Украины в Альянсе, будет также много других решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.