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Глава МИД анонсировал "много решений" по Украине на саммите НАТО

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Пятница 07 апреля 2023 22:40
Глава МИД анонсировал "много решений" по Украине на саммите НАТО Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На летнем саммите НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться не только членство Украины в Альянсе, будет также много других решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Будет и много других решений (на саммите НАТО - ред.). Не надо на этом зацикливаться (речь о вопросе членства - ред.)", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас разрабатывается новый многолетний план поддержки Украины, ведутся дискуссии и об определенных гарантиях безопасности и совершенствовании нашего взаимодействия с НАТО.

"Многие вещи в работе, но ключевой, то есть жемчужина в этой короне - это вопрос относительно того, как мы движемся к членству", - подчеркнул министр.

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня, а партнеры ищут "утешительную награду" для Киева.

Генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

У западных партнеров есть некоторые разногласия относительно того, какой статус Украины будет иметь после окончания войн. Соединенные Штаты сейчасвыступают против того, чтобы предложить Киеву более тесные связи с НАТО.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

К тому же Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе. Она включает в себя официальное приглашение Украине присоединиться к альянсу.

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