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Глава МВД и начальник ГПСУ побывали на позициях пограничников в Харьковской области

Фото: Клименко посетил пограничников в Харьковской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Государственной пограничной службы побывали на позициях защитников в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Клименко в Telegram.

Клименко и Дейнеко посетили позиции бойцов "Стальной границы", которые находятся в Харьковской области в нескольких километрах от границы с РФ. Поездка состоялась в первую годовщину создания бригады "Стальная граница".

 

Глава МВД отмечает, что враг все чаще использует беспилотники как для разведки, так и для нанесения точечных ударов. Пограничники каждый день ликвидируют вражеские дроны. Некоторые из них были изготовлены всего несколько месяцев назад.

Подходящие дроны пограничники возвращают предыдущим владельцам, но уже с "подарками".

"Воины бригады противодействуют вражеским ДРГ и постоянно отражают атаки противника на передовой. На вооружении у подразделения есть мощные огневые средства", - добавил министр.

Клименко вручил награды пограничникам за высокие достижения на фронте.

 

Фото: Клименко посетил пограничников в Харьковской области (facebook.com/mvs.gov.ua)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.

 

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