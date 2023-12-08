Глава МВД показал, как нацгвардейцы ликвидируют оккупантов в их норах (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов при помощи беспилотников. Их достают даже в блиндажах и бронетехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
"Наши гвардейцы из бригады "Спартан" достают оккупантов в их норах", - написал чиновник, опубликовав соответствующее видео.
На кадрах можно заметить, как украинские защитники при помощи точных скидов с дронов уничтожают российских солдат в блиндаже и бронетехнике.
Потери РФ
Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают около тысячи российских оккупантов.
Потери врага значительно увеличились после того, как он начал пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области.
К примеру, сегодня бойцам Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать 990 вражеских солдат. Также наши защитники уничтожили восемь вражеских танков и 26 боевых бронированных машин РФ.
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