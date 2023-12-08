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Глава МВД показал, как нацгвардейцы ликвидируют оккупантов в их норах (видео)

Пятница 08 декабря 2023 19:49
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Глава МВД показал, как нацгвардейцы ликвидируют оккупантов в их норах (видео) Фото: нацгвардейцы при помощи дронов ликвидировали оккупантов в их норах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов при помощи беспилотников. Их достают даже в блиндажах и бронетехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

"Наши гвардейцы из бригады "Спартан" достают оккупантов в их норах", - написал чиновник, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах можно заметить, как украинские защитники при помощи точных скидов с дронов уничтожают российских солдат в блиндаже и бронетехнике.

Потери РФ

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают около тысячи российских оккупантов.

Потери врага значительно увеличились после того, как он начал пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области.

К примеру, сегодня бойцам Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать 990 вражеских солдат. Также наши защитники уничтожили восемь вражеских танков и 26 боевых бронированных машин РФ.

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