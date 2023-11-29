Глава МВД Литвы призвала ограничить права РФ и Беларуси в Интерполе

Литовский чиновник приняла участие в 91-й Генеральной ассамблее Интерпола в Вене (Австрия). Министр сообщила генсеку организации о готовности Литвы делегировать представителя полиции государства в Генеральный секретариат Интерпола.

На встрече с Штоком глава МВД Литвы подчеркнула, что Интерпол должен "сделать все, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, не использовали членство для достижения своих политических целей".

"Международное сообщество не может мириться со злоупотреблением по каналу Интерпола, преследованием граждан как своей, так и других стран в политических целях", - заявила она.

В этом контексте Билотайте выразила благодарность руководству Интерпола за "принципиальную позицию и защиту литовским судьям, прокурорам и другим должностным лицам, участвовавшим в расследовании российских преступлений против граждан Литвы".

"Мы замечаем, что Россия и Беларусь постоянно ищут пути навязывания своей политической воли. Эта Генеральная Ассамблея не исключение, и это хорошо иллюстрируют проекты резолюций, предложенные этими странами. Мы должны гарантировать, что никакие предложения такого рода не будут приняты", - отметила она.

Ранее в ноябре глава МИД Литвы Билотайте направила письмо министрам внутренних дел Европейского Союза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения по проектам резолюций, поданных РФ и Беларусью.

По ее словам, предложение Москвы явно противоречит резолюции, предложенной Украиной, принятой в 2022 году в Генеральной Ассамблее.

"Россия полностью игнорирует дискуссии в рабочей группе о возможности отстранения злоупотребляющих членством государств-членов. Предложение Беларуси направлено на публикацию непроверенных отчетов Интерпола (международный розыск)", - рассказали в МВД Литвы.

Ограничение прав РФ в Интерполе

Напомним, в ответ на широкомасштабное вторжение РФ в Украину ряд стран призвали Интерпол остановить членство страны-агрессора в Международной организации уголовной полиции.

Тогда, в марте 2022 гола, в Интерполе отреагировали на такую инициативу, и заявили, что сотрудничество с Россией продолжится, однако с ограничениями.

Добавим, что Украина также требовала исключить РФ из состава Интерпола по причине того, государство-агрессор использует инструменты международной организации для прикрытия своих преступлений.