Глава МВФ заявила про серйозну загрозу коронавірусу на зростання світової економіки

Фото: Крісталіна Георгієва (Twitter/EPA)

За словами Крісталіни Георгієвої, епідемія коронавірусу сповільнить зростання світової економіки нижче 2,9%

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що спалах коронавіруса COVID-19 представляє серйозну загрозу для світової економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Express.

За її словами, епідемія коронавіруса сповільнить зростання світової економіки нижче 2,9 відсотка, оголошеного у 2019 році.

При цьому Георгієва додала, що спалах COVID-19 "більше не є регіональною проблемою, це глобальна проблема, яка вимагає глобальної відповіді".

"Вплив епідемії на довіру та заходи щодо її стримування впливають на економічну активність, в результаті чого глобальне зростання у 2020 році опуститься нижче рівня минулого року", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше МВФ у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі закликав країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти небезпечного захворювання. При цьому в МВФ заявили, що у світі вже відчувається негативний економічний і фінансовий вплив коронавіруса.

Додамо, що найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавіруса.