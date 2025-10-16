Глава МВФ посетит Украину на фоне запроса Киева о новой помощи

Глава МВФ Кристалина Георгиева планирует визит в Киев, где будет обсуждаться новый кредитный пакет для поддержки экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Последний раз директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева посещала Киев в феврале 2023 года, примерно через год после начала широкомасштабного вторжения.

И вот на четвертом году войны она снова решила приехать, чтобы выразить поддержку и укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета от МВФ.

Почему это важно

Правительство Украины стремится получить второй пакет помощи от МВФ после получения большей части финансирования по предыдущей программе на 15,6 миллиарда долларов, которая была согласована в 2023 году.

По предварительным оценкам, общий объем нового пакета может составить около 8 миллиардов долларов, а переговоры с киевскими чиновниками планируется начать уже в ноябре.

"Наши сотрудники продолжают активно взаимодействовать с украинскими властями по макроэкономической политике, направленной на поддержание стабильности, финансирование необходимых расходов и восстановление устойчивости долга, с целью дальнейшей поддержки со стороны МВФ", - заявили в фонде.

Предыдущий опыт и значение визита

Первый пакет кредитования для Украины был беспрецедентным для МВФ, поскольку правила фонда запрещают предоставлять финансовую помощь странам, находящимся в состоянии войны. Он стал возможным только после того, как богатые страны G7 согласились покрыть потенциальные долговые риски Украины.

Визит Георгиевой в Киев, который два года назад ознаменовал завершение согласования первого пакета, символизирует поддержку дальнейшего финансирования для восстановления экономики и инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий.

Переговоры и условия нового пакета

Ожидается, что переговоры МВФ с украинскими властями будут сложными, поскольку фонд требует гарантий от союзников Украины об использовании части замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения десятков миллиардов долларов помощи.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, Украина увеличила прогноз потребностей в финансировании до 2027 года примерно до 65 миллиардов долларов.

Кстати, во время своего последнего визита на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре Георгиева стала одной из первых, с кем президент Владимир Зеленский провел переговоры по поддержке страны.