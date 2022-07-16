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Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці

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Вашингтон, Субота 16 липня 2022 15:06
Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила офіційних осіб групи 20 найбільших економік вжити термінових заходів по боротьбі з інфляцією. Вона попередила, що "виключно невизначені" глобальні економічні перспективи можуть погіршитися, якщо ціни продовжать підвищуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Георгієва, виступаючи на зустрічі фінансових представників G20 в Індонезії, заявила, що все більше розгорається Росії проти України посилила тиск на ціни на сировинні товари та енергоносії, а глобальні фінансові умови посилилися більше, ніж очікувалося.

Водночас збої, пов'язані з пандемією, і нові вузькі місця в ланцюжках поставок продовжували позначатися на економічній активності. Тиск на країни з великою заборгованістю зростав, і ситуація з боргом "швидко погіршувалася", сказала вона.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що 2022 рік буде складним для світової економіки, а в наступному - ризики глобальної рецесії зростуть. Це в свою чергу може призвести до глобальної кризи.

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