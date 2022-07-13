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У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу

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Індонезія, Середа 13 липня 2022 16:51
У МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки і попередили про кризу Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Цей рік буде складним для світової економіки, а в наступному - ризики глобальної рецесії зростуть. Це в свою чергу може призвести до глобальної кризи.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, подальші перебої у поставках природного газу в Європу можуть занурити багато економік в рецесію (помірний спад і уповільнення темпів економічного зростання).

При цьому Георгієва зазначила, що війна в Україні вже вплинула на світову економіку і продовжить посилювати кризу.

"Країни повинні зробити все, що в їх силах, щоб знизити високу інфляцію... тому що стійко висока інфляція може перешкодити відновленню і ще більше погіршити рівень життя, особливо для вразливих верств населення", - пояснила вона.

Глава МВФ підкреслила, що багатші країни повинні надати термінову підтримку нужденним, щоб уникнути подальшого голоду, недоїдання і міграції.

Нагадаємо, що сьогодні вперше за 20 років євро став дешевшим за долар. Зараз валюта впала до мінімуму в 0,9998 долара.

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