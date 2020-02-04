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Глава МВФ оценила способность экономики Китая устоять перед коронавирусом

Новости » Экономика     04.02.2020 - 11:19
Глава МВФ оценила способность экономики Китая устоять перед коронавирусом
Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Экономика Китая останется устойчивой, несмотря на серьезный вызов

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает усилия Китая в борьбе со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своем Twitter.

Глава МВФ выразила глубокие соболезнования всем, кто пострадал от серьезной ситуации, связанной с коронавирусом.

"Мы поддерживаем усилия Китая по реагированию, включая недавние финансовые, валютные и финансовые действия. Мы уверены, что китайская экономика сохранит устойчивость", - написала она.

Глава МВФ оценила способность экономики Китая устоять перед коронавирусом

Отметим согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения. По данным агентства, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

Число больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса
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