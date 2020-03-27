Глава МВФ оголосила про входження світової економіки в рецесію

Світова економіка вже знаходиться в стані рецесії, а за підсумками року її обсяг скоротиться. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у своєму зверненні.

Як зазначила Георгієва, пандемія коронавірусу призведе до скорочення обсягу світової економіки в 2020 році.

За її словами, світ перебуває в безпрецедентній ситуації, коли глобальна криза здоров'я перейшла у економічну і фінансову кризу. "Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році", - повідомила вона.

Георгієва підкреслила, що у зв'язку з дефіцитом коштів у багатьох країнах МВФ вивчає додаткові можливості, що виходять за рамки традиційних механізмів кредитування Фонду.

Зазначимо, генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведо заявив, що економічний спад і втрати робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року.

Нагадаємо, глава ФРС Джером Пауелл допустив, що економіка США, можливо, вже скотилася в рецесію, але активність швидко відновиться, коли коронавірус буде взято під контроль. За прогнозом Пауелла це може відбутися в другій половині року.