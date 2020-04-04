Глава МВФ оголосила про "темну годину" для людства

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що пандемія коронавірусу занурила світ у рецесію набагато гірший, ніж світова фінансова криза 2008-2009 років. Про це вона сказала на прес-конференції, проведеної спільно з головою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Гебреісусом.

"Оскільки світ реагує на COVID-19, іноді може здатися, що необхідно знайти компроміс: або врятувати життя, або зберегти кошти до існування. Насправді, це помилкова дилема: взяття вірусу під контроль і порятунок життів необхідно для порятунку засобів до існування", - йдеться в їх спільній заяві.

Георгієва назвала ситуацію "найтемнішою годиною людства".

За її словами, економіки, що розвиваються, особливо уразливі в даний момент. Їх системи охорони здоров'я нестійкі, і вони сильно постраждали від економіки.

За її словами, МВФ приділяє цим країнам високий пріоритет. "Попит на наше фінансування злетів до небес. Фактично, жодного разу за 75 років існування нашого інституту так багато країн не потребували надзвичайне фінансування - досі до нас не зверталися 85 країн, причому всі одночасно", - повідомила Георгієва.

За її словами, МВФ використовує ресурс у розмірі 1 трильйона доларів. Крім того, МВФ має намір подвоїти доступність надзвичайних ресурсів з 50 до 100 млрд доларів - коштів, які можуть допомогти країнам, що розвиваються.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує падіння світової економіки на 1,9% в 2020 році. При цьому ВВП США, єврозони та Великобританії знизиться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно.

Згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.