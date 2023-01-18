Глава МВФ назвала три главных риска для мировой экономики

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, дороговизна жизни и высокие процентные ставки являются самыми серьезными вызовами для мировой экономики.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, пока война в Украине продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса.
"Номер два — кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов. И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", - подчеркнула глава МВФ.
Она также отметила, что мир должен разумно адаптироваться к большей безопасности поставок. В сложившейся ситуации важно сохранить положение на том уровне, на котором удастся сделать мировую экономику более устойчивой, а не втянуть мир в такое положение, в котором все станут беднее и менее защищенными.
Ранее глава МВФ заявила, что после окончания политической холодной войны мировая экономика выросла примерно в три раза. Но сегодня существует новая опасность распада мира на соперничающие блоки.
Напомним, пандемия и война РФ против Украины вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в 2023 году ситуация только ухудшится.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.