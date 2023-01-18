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Глава МВФ назвала три главных риска для мировой экономики

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, дороговизна жизни и высокие процентные ставки являются самыми серьезными вызовами для мировой экономики.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, пока война в Украине продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса.

"Номер два — кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов. И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", - подчеркнула глава МВФ.

Она также отметила, что мир должен разумно адаптироваться к большей безопасности поставок. В сложившейся ситуации важно сохранить положение на том уровне, на котором удастся сделать мировую экономику более устойчивой, а не втянуть мир в такое положение, в котором все станут беднее и менее защищенными.

Ранее глава МВФ заявила, что после окончания политической холодной войны мировая экономика выросла примерно в три раза. Но сегодня существует новая опасность распада мира на соперничающие блоки.

Напомним, пандемия и война РФ против Украины вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в 2023 году ситуация только ухудшится.

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МВФ