Економіка США показала рекордне зростання з 1984 року: що стало причиною

Економіка США в 2021 році зросла на 5,7%, що стало найвищим показником з 1984 року. У 2020 році вона скоротилася на 3,4%, що стало найбільшим падінням за 74 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Економічне зростання в США прискорилося в четвертому кварталі 2021 року до 6,9%. Підприємства поповнили запаси, щоб задовольнити високий попит на товари, що допомогло країні показати в 2021 році кращі результати майже за чотири десятиліття.

Зростання минулого року було викликане масштабним фіскальним стимулюванням, а також дуже низькими процентними ставками. Однак до грудня імпульс, мабуть, згас на тлі натиску інфекцій COVID-19, особливо штаму "Омікрон", що сприяло скороченню витрат, а також порушення діяльності на фабриках і підприємствах сфери послуг.

Впевнене зростання минулого року підтримує поворот Федеральної резервної системи до підвищення процентних ставок у березні.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив журналістам у середу після дводенної наради з питань політики, що "економіка більше не потребує стабільно високому рівні підтримки грошово-кредитної політики" і що "скоро буде доцільно підвищити ставки.

Різке відновлення зростання в минулому році може трохи підбадьорити президента Джо Байдена, чия популярність падає на тлі застопорився порядку денного в області внутрішньої економіки після того, як Конгрес США не зміг прийняти підписаний ним закон про відновлення на суму 1,75 трильйона доларів. Це, однак, зменшує перспективи отримання додаткових грошей від уряду.