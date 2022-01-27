Економіка США показала рекордне зростання з 1984 року: що стало причиною
Економіка США в 2021 році зросла на 5,7%, що стало найвищим показником з 1984 року. У 2020 році вона скоротилася на 3,4%, що стало найбільшим падінням за 74 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Економічне зростання в США прискорилося в четвертому кварталі 2021 року до 6,9%. Підприємства поповнили запаси, щоб задовольнити високий попит на товари, що допомогло країні показати в 2021 році кращі результати майже за чотири десятиліття.
Зростання минулого року було викликане масштабним фіскальним стимулюванням, а також дуже низькими процентними ставками. Однак до грудня імпульс, мабуть, згас на тлі натиску інфекцій COVID-19, особливо штаму "Омікрон", що сприяло скороченню витрат, а також порушення діяльності на фабриках і підприємствах сфери послуг.
Впевнене зростання минулого року підтримує поворот Федеральної резервної системи до підвищення процентних ставок у березні.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив журналістам у середу після дводенної наради з питань політики, що "економіка більше не потребує стабільно високому рівні підтримки грошово-кредитної політики" і що "скоро буде доцільно підвищити ставки.
Різке відновлення зростання в минулому році може трохи підбадьорити президента Джо Байдена, чия популярність падає на тлі застопорився порядку денного в області внутрішньої економіки після того, як Конгрес США не зміг прийняти підписаний ним закон про відновлення на суму 1,75 трильйона доларів. Це, однак, зменшує перспективи отримання додаткових грошей від уряду.
Нагадаємо, в січні МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з 4,9% до 4,4%. За оцінкою МВФ, в 2021 році світова економіка зросла на 5,9%.