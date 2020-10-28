Глава МВС Білорусі заявив, що країна переживає другу хвилю протестів

Правоохоронним органам Білорусі вдалося протягом трьох днів 9-11 серпня нинішнього року збити першу хвилю протестів. Зараз в країні спостерігається друга хвиля.

Про це 28 жовтня заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

"Поломка світлофорів, напад на співробітників і заклики до цього, підпали кіосків, будівель держуправління, органів внутрішніх справ", - розповів він про другу хвилю протестів.

В якості прикладу він навів факт підпалу будівлі ДАІ у Мозирі минулої ночі. Караєв заявив, що винуватець події "обов'язково буде знайдений".

Нагадаємо, в Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.

Увечері 25 жовтня в Мінську силовики почали розгін протестувальників.

Також РБК-Україна писало, що у Білоруському державному медичному університеті почали відраховувати студентів через участь у протестах. Вже відрахували 12 осіб.