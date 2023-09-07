Глава Минздрава анонсировал проверки решений ВВК об ограниченной пригодности

"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", - рассказал министр.

По его словам, правоохранители уже открыли большое количество уголовных дел.

Ляшко уточнил, что проверять будут те ВВК, где обнаружили проблемы, и медучреждения, в которых принимали большой процент решений о непригодности.

Чиновник рассказал, что недавние изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригоден".

"Все изменения относятся к категории "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное", - добавил Ляшко.

Проблемы с работой ВВК

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно.

Он отмечал, что власти Украины подготовят решения для того, чтобы исправить такие проблемы.