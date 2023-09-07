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Глава Минздрава анонсировал проверки решений ВВК об ограниченной пригодности

Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (moz.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранителями проверят решения военно-врачебных комиссий об ограниченной пригодности к военной службе, которые были выданы после начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам.

"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", - рассказал министр. 

По его словам, правоохранители уже открыли большое количество уголовных дел. 

Ляшко уточнил, что проверять будут те ВВК, где обнаружили проблемы, и медучреждения, в которых принимали большой процент решений о непригодности. 

Чиновник рассказал, что недавние изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригоден". 

"Все изменения относятся к категории "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное", - добавил Ляшко. 

Проблемы с работой ВВК

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно

Он отмечал, что власти Украины подготовят решения для того, чтобы исправить такие проблемы. 

 

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