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Глава МОЗ Німеччини їде в Україну: запропонує допомогу важкопораненим українцям

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Берлін, Четвер 09 червня 2022 10:57
Глава МОЗ Німеччини їде в Україну: запропонує допомогу важкопораненим українцям Фото: глава МОЗу Німеччини Карл Лаутербах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах сьогодні відвідає Україну з робочим візитом. В ході нього він хоче запропонувати допомогу Німеччини в догляді за пораненими під час війни українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За його словами, допомога передбачає лікування в Німеччині, а також догляд за пораненими в найбільш охопленій війною країні. Лаутербах особливо відзначив допомогу людям з важкими опіками і людям, які втратили кінцівки на війні.

За словами Лаутербаха, він хоче зустрітися з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком і з'ясувати, як можна краще оснастити протезами людей, які втратили ноги або руки під час війни. Зокрема, за його словами, йдеться про поранених дітей.

Лаутербах назвав війну Росії проти України "варварською, руйнівною і несправедливою агресивною війною".

"Це поза цивілізацією і має бути засуджено в будь-якій формі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебувала в Україні з робочим візитом.

Крім того, у Києві перебувала глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.

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