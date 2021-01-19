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Глава МОЗ Британії самоізолювався через контакт з хворим COVID-19

Лондон, Вівторок 19 січня 2021 16:33
Глава МОЗ Британії самоізолювався через контакт з хворим COVID-19
Фото: Метт Хенкок (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 19 січня, міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок пішов на самоізоляцію після повідомлення про те, що він контактував із хворим на COVID-19. На карантині він перебуватиме протягом шести днів.

Про це повідомляє Sky News.

"Вчора ввечері додаток NHS (Національної служби здоров'я, - ред.) щодо коронавірусу надіслав мені сповіщення, тож це означає, що я буду на самоізоляції, не виходячи з дому до неділі", - сказав він.

Метт Хенкок також додав, що усі свої обов'язки він буде продовжувати виконувати з дому.

Нагадаємо, напередодні Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту. Таким чином, він став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів коронавірусною хворобою.

Також РБК-Україна писало, що президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. Хвороба протікає безсимптомно.

Крім того, 5 січня у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус.

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