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Міністр закордонних справ Чехії захворів COVID

Прага, Понеділок 18 січня 2021 21:09
Міністр закордонних справ Чехії захворів COVID
Фото: Томаш Петржичек (flickr.com/eu2020de)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек захворів COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

39-річний Петржичек став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів COVID-19.

За його словами, він відчуває втому, але у нього немає серйозних симптомів. Крім того, глава МЗС скасував заплановані зустрічі, крім відеоконференцій.

"Бережіть своїх близьких. Я бажаю всім міцного здоров'я", - заявив Петржичек.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах дозволено продаж тільки життєво необхідних товарів. Школи відкрилися 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.

Крім того, у Чехії продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID до 22 січня.

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