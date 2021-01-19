Глава Минздрава Британии самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Фото: Мэтт Хэнкок (GettyImages)

Сегодня, 19 января, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пошел на самоизоляцию после сообщения о том, что он контактировал с больным COVID-19. На карантине он будет находиться в течение шести дней.

Об этом сообщает Sky News.

"Вчера вечером приложение NHS (Национальной службы здоровья, - ред.) относительно коронавируса прислало мне оповещение, так что это означает, что я буду на самоизоляции, не выходя из дома до воскресенья", - сказал он.

Мэтт Хэнкок также добавил, что все свои обязанности он будет продолжать выполнять из дома.

Напомним, накануне Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста. Таким образом, он стал четвертым министром правительства Чехии, который заболел коронавирусной болезнью.

Также РБК-Украина писало, что президент Португалии Марсело Ребело де Соуз, который баллотируется на второй срок на выборах 24 января, дал положительный результат на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.

Кроме того, 5 января у президента Армении Армена Саркисяна обнаружили коронавирус.