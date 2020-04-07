Глава Мін'юсту назвав можливі шляхи зараження коронавірусом серед в'язнів

Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

Малюська вважає, що коронавірус може потрапити до в'язниць через працівників ДКВС

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в умовах зростання захворюваності коронавірусом в Україні найбільшим викликом для Мін'юсту залишається протидія інфекції у місцях позбавлення волі. Про це Малюська написав у своєму Facebook.

За його словами, установи виконань покарань є закритими і вірусу сюди потрапити вкрай складно, "але поширитись всередині надзвичайно легко".

"Це закриті території з великою щільністю перебування, наповнені людьми, чий стан здоров'я часто істотно гірший від громадян на волі... Ми вже виявили та не допустили потрапляння у тюрму в Чернівцях хворого на коронавірус", - заявив міністр.

Прте він не відкидає можливості проникнення коронавірусної інфекції у пенітенціарну систему.

"Скоріш за все - через працівників ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба, ред.), які постійно контактують з навколишнім світом та які можуть бути носіями хвороби без проявів симптомів. Пенітенціарка хронічно недофінансовувалась і ми не можемо запевнити наперед, що все буде ідеально", - заявив Малюська.

Він також додав, що міністерство зробить усе, щоб зменшити негативні наслідки вірусу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зареєстрували ще шість випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.