ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава Мін'юсту назвав можливі шляхи зараження коронавірусом серед в'язнів

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 06:08
Глава Мін'юсту назвав можливі шляхи зараження коронавірусом серед в'язнів
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

Малюська вважає, що коронавірус може потрапити до в'язниць через працівників ДКВС

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в умовах зростання захворюваності коронавірусом в Україні найбільшим викликом для Мін'юсту залишається протидія інфекції у місцях позбавлення волі. Про це Малюська написав у своєму Facebook.

За його словами, установи виконань покарань є закритими і вірусу сюди потрапити вкрай складно, "але поширитись всередині надзвичайно легко".

"Це закриті території з великою щільністю перебування, наповнені людьми, чий стан здоров'я часто істотно гірший від громадян на волі... Ми вже виявили та не допустили потрапляння у тюрму в Чернівцях хворого на коронавірус", - заявив міністр.

Прте він не відкидає можливості проникнення коронавірусної інфекції у пенітенціарну систему.

"Скоріш за все - через працівників ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба, ред.), які постійно контактують з навколишнім світом та які можуть бути носіями хвороби без проявів симптомів. Пенітенціарка хронічно недофінансовувалась і ми не можемо запевнити наперед, що все буде ідеально", - заявив Малюська.

Він також додав, що міністерство зробить усе, щоб зменшити негативні наслідки вірусу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зареєстрували ще шість випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.

У Чернівцях ще одна людина померла від коронавірусу У Дніпропетровській області підтвердили 12 нових випадків COVID-19
Новини України Міністерство юстиції УкраїнизаключенныеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся