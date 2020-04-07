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Глава Минюста назвал возможные пути заражения коронавирусом среди заключенных

Новости » Общество     07.04.2020 - 06:08
Глава Минюста назвал возможные пути заражения коронавирусом среди заключенных
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина)

Малюська считает, что коронавирус может попасть в тюрьму через работников ДКВС

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в Украине самым большим вызовом для Минюста остается противодействие инфекции в местах лишения свободы. Об этом Малюська написал в своем Facebook.

По его словам, учреждения исполнения наказаний являются закрытыми и вирусу туда попасть крайне сложно, "но распространиться внутри чрезвычайно легко".

"Это закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чье состояние здоровья часто существенно хуже здоровья граждан на воле... Мы уже обнаружили и не допустили попадания в тюрьму в Черновцах больного коронавирусом", - заявил министр.

Однако он не исключает возможности проникновения коронавирусной инфекции в пенитенциарную систему.

"Скорее всего - через работников ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба, ред.), которые постоянно контактируют с окружающим миром и которые могут быть носителями болезни без проявлений симптомов. Пенитенциарка хронически недофинансировывалась и мы не можем заверить заранее, что все будет идеально", - заявил Малюська.

Он также добавил, что министерство сделает все, чтобы уменьшить негативные последствия вируса.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировали еще шесть случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников.

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