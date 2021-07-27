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У Зеленського назвали імовірного представника США на саміті Кримської платформи

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 18:45
У Зеленського назвали імовірного представника США на саміті Кримської платформи Фото: У Зеленського назвали імовірного представника США на саміті Кримської платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Офісі президента повідомили, хто найімовірніше виступатиме представником Сполучених Штатів Америки під час саміту Кримської платформи. Україна, зі свого боку, буда рада будь-якій країні, яка також візьме участь в зустрічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

За словами речника голови країни, найімовірніше те, що представником США виступатиме американський міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

"Я не можу це підтвердити, але я думаю, що так і є, що він буде представляти США на саміті Кримської платформи", - зауважив Никифоров.

Речник додав, що Україна, зі свого боку, буде рада будь-якій країні, яка також буде представлена під час саміту Кримської платформи.

"Ця тема 5 років не підіймалася взагалі й ми зрушуємо її з мертвої участі, тому будь-якій участі будь-якої країни ми раді на Кримській платформі", - відзначив прессекретар Зеленського.

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