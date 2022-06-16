Голова Міноборони Британії назвав ключ до перемоги України у війні

У Британії вважають, що перемога України насамперед залежить від швидкості постачання важкої зброї для ЗСУ та її застосування на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес у коментарі CNN .

"Я думаю, що ключ тут у тому, як швидко Україна розгорне деякі з цих важких озброєнь і як швидко вони почнуть контрнаступ, а не просто контратаки, і наскільки це буде успішно", - наголосив глава британського оборонного відомства.

За його словами, зараз один з головних пріоритетів Заходу полягає у тому, щоб навчити українських військових ефективному використанню нової техніки, яку Україна отримає у найближчі місяці.

"Завдяки домашній перевазі, моральній складовій та настрою міжнародної спільноти підтримати Україну, вона почне потроху витісняти Росію", - зазначив Уоллес.