Голова Міноборони Британії назвав ключ до перемоги України у війні

У Британії вважають, що перемога України насамперед залежить від швидкості постачання важкої зброї для ЗСУ та її застосування на фронті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес у коментарі CNN.
"Я думаю, що ключ тут у тому, як швидко Україна розгорне деякі з цих важких озброєнь і як швидко вони почнуть контрнаступ, а не просто контратаки, і наскільки це буде успішно", - наголосив глава британського оборонного відомства.
За його словами, зараз один з головних пріоритетів Заходу полягає у тому, щоб навчити українських військових ефективному використанню нової техніки, яку Україна отримає у найближчі місяці.
"Завдяки домашній перевазі, моральній складовій та настрою міжнародної спільноти підтримати Україну, вона почне потроху витісняти Росію", - зазначив Уоллес.
Нагадаємо, раніше Воллес заявляв, що Британія може поставити системи залпового вогню Україні вже найближчим часом. Українські військові зараз відбуваються навчання з використання британських РСЗВ.
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