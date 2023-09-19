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Глава Минобороны США анонсировал встречу с Зеленским в Пентагоне

Вторник 19 сентября 2023 17:09
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Глава Минобороны США анонсировал встречу с Зеленским в Пентагоне Фото: глава Пентагона Ллойд Остин и президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны США Ллойд Остин намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время брифинга по результатам встречи союзников Украины в формате "Рамштайн".

По словам Остина, встреча с Зеленским состоится в четверг в Пентагоне.

"Это 15-е заседание, и каждый раз меня поражает преданность более 50 стран, которые здесь собрались, чтобы помочь Украине в защите. Впервые к нам присоединился министр обороны Украины Умеров. Также я ожидаю встретиться с президентом Зеленским в четверг в Пентагоне" , – сказал он.

Остин также заявил, что сейчас удовлетворен результатами проведенного заседания.

Встреча "Рамштайн-15"

Напомним, что очередная встреча в формате Рамштайн пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.

По мнению экспертов, одной из ключевых тем новой встречи Контактной группы по обороне Украины станут неотложные потребности нашей страны.

Аналитики сходятся во мнении, что насущной потребностью для ВСУ сейчас артиллерия, поскольку Россия с вероятной помощью Северной Кореи может вернуться к тактике "огневого вала". Также в преддверии отопительного сезона Украине нужно большое количество систем ПВО.

Более подробно об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Пентагон Война России против Украины Владимир Зеленский
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