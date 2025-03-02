Глава Минобороны Норвегии заверил ВМС США в поддержке на фоне бойкота компании Haltbakk

В норвежском оборонном ведомстве в ночь на 2 марта обнародовали заявление Сандвика по сообщениям "о военно-морской поддержке".

"Мы видели сообщения, которые вызывают беспокойство относительно поддержки кораблей ВМС США в Норвегии", - рассказал глава Минобороны страны.

Он отметил, что это "не соответствует политике норвежского правительства".

"Я могу подтвердить, что вся запрашиваемая поддержка предоставлена. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские силы будут продолжать получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии", - говорится в заявлении Сандвика.

Бойкот Haltbakk Bunkers в отношении ВМС США

Соответствующее заявление Минобороны Норвегии появилось после информации о решении руководства приварной компании Haltbakk Bunkers прекратить заправку военных кораблей США в ответ на скандальную встречу 28 февраля американского и украинского президентов в Белом доме. Это возмутило норвежское предприятие.

В обнародованном в соцсети посте компания писала, в частности, об "огромной заслуге президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили провокацию".

Гендиректор Haltbakk Гуннар Гран заявил, что его группа прекращает все продажи энергоресурсов ВС США и их кораблям, а также компания призвала других норвежских и европейских поставщиков присоединиться к бойкоту. Он также отметил, что руководит частной компанией, которая выбирает своих клиентов.

Руководитель Haltbakk Bunkers назвал решение о бойкоте просто "моральной поддержкой" украинцев, и заявил, что "у нас есть моральный компас".