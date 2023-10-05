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Глава Минобороны Италии допускает "попытку диалога" весной между Украиной и Россией

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто полагает, что между Украиной и Россией может начаться некий переговорный процесс весной следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянского чиновника в эфире Sky Tg24.

По словам главы Минобороны Италии, это будет возможным на фоне "исчерпания" наступательных действий с обеих сторон.

Он выразил "надежду", что весной 2024 года "когда контрнаступление с обеих сторон будет исчерпано - можно будет предпринять попытку диалога".

Крозетто также заявил о своих сомнениях, что Украина сможет военным путем добиться восстановления своей территориальной целостности, в частности - деоккупировать Крым.

Также он считает, что зимой возможно существенное усиление российских воздушных ударов по территории Украины, при этом холодная пора года может стать преградой для наземных действий. 

Отметим, что буквально за день до этого о возможности переговоров между Украиной и РФ высказывался и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. При этом в украинском МИД в ответ подчеркнули, что наше государство не сядет за стол переговоров со страной-агрессором.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, что еще в начале широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Киев и Москва проводили несколько раундов переговоров. Но пока они "на паузе".

Ранее президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что наша страна не вернется за стол переговоров, пока РФ не выведет свои войска.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал усиление призывов в мире, чтобы заставить Украину вернуться к переговорам с Россией.

 

Ранее, в середине сентября, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто выразил надежду, что боевые действия в Украине закончатся через 7-8 месяцев.

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