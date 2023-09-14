Министр обороны Италии надеется, что на завершение войны в Украине понадобится меньше года

В Италии выразили надежду, что боевые действия в Украине закончатся через 7-8 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет la Repubblica .

" Я надеюсь, что в течение следующих 7 или 8 месяцев будет предпринята попытка решения войны в Украине. Это моя надежда", - заявил он.

По словам главы Минобороны Италии, м ир в Украине может наступить только в том случае, если российский диктатор Владимир Путин прекратит огонь.

Крозетто добавил, что контрнаступление ВСУ на деле "не оказалось прогулкой".

Заявления Крозетто о войне в Украине

Министр обороны Италии не впервые высказывается о завершении войны в Украине, предлагая свои "методы" урегулирования российской агрессии. Так, в апреле 2023 года он заявлял, что для окончания войны в Украине необходимы переговоры. Причем для установления мира "требуется другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - сказал тогда он.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал заявление Крозетто, уточнив, что "это умышленная война на уничтожение, а не мифический "конфликт" и "здесь нет простора для "урегулирования".