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Глава Минобороны Франции об истребителях для Украины: не табу, но есть сложности

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Париж, Воскресенье 19 февраля 2023 15:19
Глава Минобороны Франции об истребителях для Украины: не табу, но есть сложности Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (facebook.com/SebastienLecornuOfficiel)
Автор: Наталья Юрченко

Франция не исключает проведения учений для украинских пилотов и поставок Украине истребителей. Однако этот вопрос вызывает ряд сложностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорня в интервью Le Parisien.

"Не существует никаких табу, и наши критерии анализа хорошо известны", - сказал министр, отвечая на вопрос о поставках современных истребителей Украине.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что поставки самолетов поднимают очень сложные логистические и практические вопросы.

"Запрос Украины является составляющей необходимости защитить свое небо, как и системы противовоздушной обороны - где Франция является лидером - и является частью той же логики: создать "защитный пузырь" вокруг поля боя или городов", - сказал Лекорню.

Отметим, что Франция производит истребители Rafale. Однако пока вопрос об их возможной передаче не озвучивался руководством Украины или Франции.

Также напомним, о намерении учить украинских пилотов на современных истребителях заявила только Великобритания.

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