Глава Минобороны Франции прибыл в Киев обсудить военную поддержку Украины

"Министр обороны Франции прибыл в Киев. Он сразу отправился к Стене памяти погибших героев, чтобы от имени страны почтить их память и выразить поддержку Украины", - пишут французские издания.

По информации СМИ, после этого у него будет рабочая встреча с командой Министерства обороны Украины и украинской армией по военной помощи Франции - той поддержки, которая уже оказана и той, которая еще будет оказана.

Затем он проведет двустороннюю встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, после чего состоится пресс-брифинг.

Напомним, о том, что глава Минобороны Франции посетит Киев, было известно еще накануне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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