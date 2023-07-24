Глава Минобороны Эстонии о контрнаступлении ВСУ: давление не поможет, нужно больше оружия

Открытое обсуждение контрнаступления ВСУ в медиа не поможет украинским бойцам на фронте. Нашей стране требуется больше помощи от западных союзников, в том числе оружия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам Певкура, он находится в постоянном контакте с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и получает некоторую информацию от своих коллег.

"Поэтому я считаю, что не нужно увеличивать дополнительное давление на украинцев, поскольку вы сами знаете, что делать. Вы также знаете, что хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя нужно принимать решения по ситуации", - сказал глава Минобороны Эстонии.

Певкур отметил, что понимает, почему возникают трудности и вызовы (в контрнаступлении ВСУ - ред.), но, по его мнению, открытое обсуждение этого в медиа не помогает.

"А помогает больше оружия и больше помощи Украине, чтобы эти ребята, защищающие украинский народ и страну, могли должным образом выполнять свою работу", - подчеркнул министр.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

По данным Минобороны, Силы обороны Украины за последнюю неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.

В Генштабе сообщали, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на фронтах произошло 35 боевых столкновений.