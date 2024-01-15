Глава Минобороны Болгарии заявил, что основная часть производства ВПК идет в Украину

Военно-промышленный комплекс Болгарии активно работает на оборонную помощь для Украины. "Оборонка" страны также планирует запустить дополнительные производственные мощности для производства боеприпасов "натовского" калибра.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Голосу Америки ".

Глава болгарского оборонного ведомства отметил, что в военную помощь украинской стороне от Софии входят, в частности, старые системы еще времен СССР и боеприпасы, которые, несмотря на возраст - в хорошем рабочем состоянии.

"Но самым важным является производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется", - сказал он.

По словам Тагарева, оборонная промышленность страны работает "практически в режиме 24/7", и основная часть этого производства "уходит в Украину, непосредственно или через третьих лиц".

Также он рассказал, что болгарский ВПК планирует проводить производство боеприпасов советских стандартов, и в планах есть запуск дополнительных производственных мощностей для производства боеприпасов стандартов НАТО (155 и 105 миллиметров).

Для этого несколько болгарских компаний подали заявки на инвестиции по специальной программе Еврокомиссии ASAP, по которой Евросоюз выделяет в общей сложности 500 миллионов евро на поддержку инвестиционных проектов на сумму до 1,4 миллиарда евро для стимулирования наращивания производства боеприпасов и ракет в ЕС, добавил Тагарев.

"Эти новые инвестиции уже направлены почти исключительно на производство боеприпасов 155 мм, которые являются приоритетными, но также на другие типы, которые пользуются спросом", - заявил болгарский министр.

Кроме того, страна по решению парламента предоставила Украине более 800 бронетранспортеров и проводит несколько учебных программ, рассказал Тагарев.

"Болгария также объявила о нашем желании присоединиться к коалиции F-16, обеспечив языковую подготовку для пилотов, инженерно-технического персонала и диспетчеров воздушного движения, обучение для инженерно-технического персонала, базовую подготовку для персонала по техническому обслуживанию, обучение для F-16, но за исключением обучения на определенной платформе, которой у нас нет, и которую ожидает Украина", - добавил он.

Глава Минобороны Болгарии подчеркнул, что верит в победу Украины в войне с РФ при постоянной военной, политической и финансовой поддержке со стороны союзников и стран-партнеров. В этом контексте он также выразил мнение, что предоставление украинской стороне боевых самолетов может сыграть значительную роль в уменьшении превосходства захватчиков в небе для защиты наземных сил в будущем наступлении ВСУ.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Также сообщалось, что 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.