Глава Минфина США на саммите G20 предложит усилить международную поддержку Украины

Соединенные Штаты будут работать над усилением международной поддержки Украины на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индии.

Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В подготовленном выступлении Йеллен на пресс-конференции в Нью-Дели, готовится, что "крайне важно продолжать предоставлять своевременную экономическую помощь" посредством таких мер, как кредитная программа МВФ для Украины на сумму 15,5 млрд долларов и предложенная Европейским Союзом программа поддержки Украины на 50 млрд евро до 2027 года.

В связи с необходимостью противодействовать отсутствию продовольственной безопасности, вызванному выходом России из черноморской сделки по зерну, Йеллен призвала поддержать программу G20 "Глобальное сельское хозяйство и продовольственная безопасность" и Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН.

Помощь Украине

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.